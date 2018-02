Si spengono le luci e si accendono le stelle, Lissone diventa un osservatorio a cielo aperto

A Lissone venerdì 23 febbraio si spengono le luci e si “accendono” le stelle. In occasione dell'iniziativa “Mi illumino di meno”, la campagna di sensibilizzazione verso i temi ambientali e il rispetto energetico promossa dalla trasmissione telefonica Caterpillar di Radio2, gli occhi saranno puntati verso l’alto.

Il Centro di Lissone infatti, grazie alla collaborazione con il Gruppo Astrofili di Villasanta, si trasformerà in un autentico osservatorio a cielo aperto, da dove potrà essere scrutata la volta celeste, le stelle ed i pianeti con l’aiuto di esperti qualificati. Le luci di Piazza Libertà e Palazzo Terragni si spegneranno alle 20.30 in punto. Da quel momento, nel buio del cuore della città di Lissone, si accenderanno le stelle. Il Comune di Lissone ha accolto l’invito a spegnere le piazze, estendendo ai propri concittadini l’invito a interrompere – anche solo per un tempo simbolico – le illuminazioni private delle rispettive abitazioni. Dalle 20.30 alle 22 di venerdì 23 febbraio, l’illuminazione pubblica di Piazza libertà e di Palazzo Terragni resterà spenta.

Grazie alla collaborazione del Gruppo Astrofili Villasanta (http://gav.altervista.org/), tutti i presenti avranno la straordinaria possibilità di scrutare il cielo e le stelle con telescopi e binocoli, avvicinandosi alla passione per l’astronomia e al fascino del cielo stellato. L’osservazione al telescopio sarà preceduta da una breve presentazione degli oggetti celesti che si andranno ad osservare e consentirà il riconoscimento delle principali stelle e costellazioni.

Piazza Libertà si trasformerà per un’ora e mezzo in un inedito osservatorio a cielo aperto dal quale rivolgere lo sguardo verso i pianeti e le costellazioni, guidati dall’occhio esperto di un Gruppo orientato allo studio, alla pratica e alla divulgazione dell’Astronomia. L’iniziativa è libera e gratuita, aperta a tutte le età. Sarà rinviata a sabato 24 febbraio in caso di maltempo.