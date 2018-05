“Milano in due tempi”, Banda Putiferio a Villasanta

Canzoni, danze e letture tratte dai due nuovi spettacoli della Banda Putiferio

Giovedì 17 Maggio, ore 21

Villa Camperio - Via Confalonieri 55 - Villasanta (mb)

Mostra personale fotografica su Milano di Virgilio Carnisio

Organizzato dalla Pro Loco di Villasanta e col patrocinio del Comune

Primo tempo: “Balere assassine”

Il mondo del liscio ambrosiano tra la danza e le storie della Milano scomparsa, accompagnato dalle canzoni dell’epoca e dai ritratti cruenti e giocosi delle canzoni della Banda Putiferio tratte dal libro con cd “Liscio assassino” (Ed. Zona). Una allegra carrellata di danze curata dai ballerini Michele Cavenago e Romana Barbui de “Lo Stivale che Balla”, che, tra polke e mazurke indiavolate, sveleranno i passi di danza particolari e gustosi aneddoti sul liscio nato tra i navigli milanesi.

interverranno:

Costanza Covini - storica fisarmonicista del Maestro Pinotti

Valeria Cereda - cantante (Blue Filters)

Secondo tempo: “La ballata di Ezio Barbieri” e “L’altro nonno”

Ispirato alle gesta di Ezio Barbieri e Sandro Bezzi, altrimenti noti come “quelli dell’Aprilia nera” (due gangster che hanno operato su Milano e hinterland nell’immediato dopoguerra) il nuovo recital dei Banda Putiferio in cui passato e presente si fondono così in un’unica soluzione narrativa, scandita dall’importante presenza delle musiche – alcune scelte tra brani originali facenti parte dell’ultimo album dei Banda Putiferio, ed altre canzoni che compariranno nella graphic novel scritta da Antonio Serra (Bonelli) in uscita alla fine di quest’anno.

Minacciano la loro presenza:

Gianluca Mercadante - scrittore e giornalista

Antonio Serra - scrittore e redattore di “Bonelli editore”

Enrica Russo - attrice del “Collettivo Putiferio”

Mario Bertasa - attore, poeta ed autore

Virgilio Carnisio - fotografo