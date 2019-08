Miniaturtrain - Il plastico ferroviario itinerante/interattivo più spettacolare d'Italia arriva ad Albiate

Miniaturtrain - Il plastico ferroviario itinerante/interattivo più spettacolare d'Italia con tantissimi treni in circolazione simultanea, 6 pulsantiere a disposizione dei visitatoti per un totale di 30 punti d'interazione e la straordinaria possibilità di diventare "Macchinista per un giorno", Guidando uno dei tanti treni e seguendo in diretta su un maxi schermo la ferrovia davanti a te .... uno spettacolo unico e gratuito.