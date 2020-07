Torna la Misinto Bierfest: bionde e bretzel si consegnano a casa

Il Coronavirus non ha fermato la Misinto Bierfest: l'evento si svolgerà il 10 e l'11 luglio, ma la birra verrà consegnata direttamente a casa. Un'edizione particolare quella della più famosa Festa della birra della Brianza che da oltre venticinque anni richiama appassionati di bionde da tutta la Lombardia. Per questa particolare estate di limitazioni non ci si riunirà sotto al tendone, ma la festa si trasformerà in evento itinerante.

Nella due giorni quattro Apecar di Gam E20 dalle 18.30 alle 23 attraverseranno le strade del paese: quattro mezzi truck si faranno sentire diffondendo musica bavarese per le vie di Misinto e fermandosi in diverse piazze e strade per permettere ai clienti di acquistare la birra e i tanto amati bretzel. Consumandoli o direttamente a casa o in strada rispettando il distanziamento sociale

Il 10 luglio la Misinto Bierfest farà tappa in via Birago, Lissoni, Fontanile, Rovellasca, Risorgimento, San Siro, Mazzini, Bulcasc, Savio e piazza Sant'Ambrogio.

L'11 luglio i quattro Apercar attraverseranno invece le vie Vergani, Verdi, Misintasca, Monte Rosa, Sant'Aleramo, Oberdan, per Saronno, XI Settembre, del Cavo, Zocco del Prete, Zara e Fiume.