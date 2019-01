Check up gratuiti per le spese di casa

A dicembre il costo dell’RC auto registrato in provincia di Monza e Brianza è aumentato del 2,42% rispetto a quello registrato a giugno 2018 e, per assicurare un veicolo, occorrevano, in media, 462,24 euro.

Quello dell’RC auto, però, non è l’unico aumento cui hanno dovuto far fronte i monzesi; per aiutarli ad abbattere i costi dell’assicurazione e, più in generale, ridurre le principali voci di spesa familiare, il Facile.it Store di Monza (Piazza G. Garibaldi, 4) ha deciso di organizzare venerdì 25 e sabato 26 gennaio due giornate dedicate al risparmio.



I monzesi che si recheranno nello Store (dalle 9.00 alle 19.00) potranno sottoporsi ad un check up gratuito delle spese di casa durante cui i consulenti specializzati di Facile.it studieranno il loro profilo di consumo e gli indicheranno in modo concreto come ridurre i costi di assicurazioni, bollette luce, gas, internet casa, rate di mutui o prestiti e, non ultimo, gli consegneranno anche un buono da 200 euro per il tempo libero da spendere in strutture convenzionate come hotel, ristoranti, cinema, palestre, centri benessere e parchi di divertimento.



Dalla sua inaugurazione ad oggi sono circa 1.000 i monzesi che si sono già rivolti al Facile.it Store per ridurre le principali spese familiari. I prodotti più richiesti da chi si è recato nel punto vendita di piazza Garibaldi sono state le assicurazioni auto e moto (81%), ma in molti hanno approfittato dei consulenti specializzati dello Store per tagliare anche il peso delle bollette luce, gas e telefonia o per ricevere una consulenza su mutui e prestiti. Analizzando il profilo del cliente tipo monzese emerge che gli uomini (76%) si sono rivolti in misura maggiore allo Store rispetto alle donne (24%), mentre la fascia anagrafica più rappresentativa è quella con età compresa tra i 36 e i 50 anni (35% dei clienti).