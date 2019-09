Si tratta di un vero e proprio ritorno alla grande storia dell’automobile quello che i team di Peter Auto offrono ai concorrenti e agli spettatori di Monza Historic, dal 20 al 22 settembre 2019.

A qualche chilometro da Milano, in Italia, il circuito di Monza è un tracciato leggendario. Porta con sé i geni del debutto delle corse automobilistiche e, nonostante gli innumerevoli sforzi di ammodernamento, il circuito resta fedele a se stesso per la grande felicità dei tifosi.

In programma, 9 serie di veicoli d’eccezione: 2.0L Cup, Classic Endurance Racing (1 & 2), Endurance Racing Legends, Group C Racing, Heritage Touring Cup, Sixties’ Endurance, The Greatest’s Trophy e la Coppa Geki Russo, che riunirà delle Formule Junior e delle Formule 3 da 1 000 cm3. Come per ogni serie Peter Auto, la qualità dei veicoli partecipanti non ha nulla da invidiare alle rarissime automobili che renderanno eccezionale lo spettacolo della Monza Historic! In pista anche una selezione di veicoli d’eccezione che hanno percorso il tracciato dell’Autodromo Nazionale in occasione della 1.000 km di Monza.

Per vedere il video, clicca qui