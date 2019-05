'Monza Montevecchia Eco-Trail': torna la 'gara a coppie' più famosa della Brianza

Saranno circa 500 le coppie che domenica 26 maggio si sfideranno nella Monza-Montececchia eco trail. Appuntamento alle 8:30 alla Villa Reale, dove l'ottava edizione della Reale Mutua avrà il via.

La gara a coppie brianzola

"Dura, selettiva - scrivono gli organizzatori - ma anche dalle emozioni e dai panorami unici, la Reale Mutua Monza-Montevecchia Eco Trail si conferma una delle manifestazioni più attese ed apprezzate dei podisti brianzoli e non solo". Rispetto al 2018 rimane invariato il percorso, così come il 'cancello orario' al chilometro 26. A caratterizzare la competizione tre elementi fondamentali: l'agonismo, la preparazione atletica e l'affiatamento delle coppie.

Il tempo limite di percorrenza per la gara a cronometro è di quattro ore e 15 minuti. Dopo aver percorso 33,5 chilometri prevalentemente 'off road' con dislivello positivo di 700 metri, i partecipanti arriveranno al Centro Sportivo di Montevecchia. Il percorso, partendo dagli splendidi giardini Reali, si snoda attraverso i guadi della Valle del Pegorino, il sali e scendi di colli Briantei e il Santuario di Montevecchia.

Arte e solidarietà

La gara ripercorre la storia attraverso il quadro 'La Villa Reale', realizzato nel 1899 da Clelia Grafigna e presente sul pettorale di questa ottava edizione. La competizione sosterrà due progetti: 'Tutti giù per terrà' della Fondazione Tavecchio di Monza, che ha lo scopo di realizzare un orto e un vigneto solidale e didattico per persone con disabilità, studenti, richiedenti asilo e anziani e 'MoviMente insieme', per la creazione di uno spazio attrezzato all'interno della Palestra Comunale di Montevecchia nel quale organizzare momenti di attività in movimento per persone con disabilità e permettere loro di sviluppare non solo capacità motorie e relazionali.