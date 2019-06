'Monza-Resegone', torna la mitica corsa

Torna la storica Monza - Resegone, la manifestazione podistica, giunta alla 59esima edizione, che anche quest'anno raccoglierà sportivi, appassionati e volontari. La corsa, in notturna, vedrà 786 atleti (165 donne e 621 uomini) sfidarsi nel percorrere 42 durissimi chilometri, con un dislivello di 1100 metri. L'appuntamento è per sabato 22 giugno.

"Dall’Arengario fino in cima al Resegone, a 1.173 metri - afferma il sindaco di Monza Dario Allevi a proposito dell'attesissimo evento -. Una corsa per donne e uomini coraggiosi, per cuori forti. Questa è la Monza – Resegone, una competizione che è diventata parte dell’identità della nostra città e di tutta la Brianza. Al via ci saranno gli atleti più forti con la determinazione di andare anno dopo anno oltre i propri limiti e poi ci sono loro, i veri protagonisti. Quei podisti non professionisti che, con la loro passione e la loro voglia di tagliare il traguardo della Capanna Monza rendono questa competizione unica nel suo genere".

La corsa

Le 262 squadre di partecipanti saranno organizzate in: 14 squadre tutte al femminile, 22 terne con due donne e un uomo, 79 terne con due uomini e una donna e 147 squadre maschili. Alla guida organizzativa di questo storico evento sportivo, anche quest'anno, la Società Alpinisti Monzesi supportata da Monza Marathon Team e dalla squadra di volontari, che lungo tutto il percorso offrirà il proprio appoggio ai runners.

"Lo sanno tutti che c’è il cuore al centro di ogni cosa, per quello che fa, per quello che dice, per dove ci porta, perché significa sentimenti, fatica, amore, in una sola parola: vita. Ecco il motivo per cui l’abbiamo messo davanti a tutto, riprendendo un concetto suggeritoci dai ragazzi della Valle Intrasca e che facciamo nostro perché anche la Monza - Resegone entra nel cuore dei territori e nel cuore delle persone. E allora metteteci il cuore, ragazze e ragazzi che anche quest’anno vivrete con passione questa grande e leggendaria gara". Queste le parole di Enrico Dell'Orto, presidente della Società Alpinisti Monzesi, nell'incitare i partecipanti.