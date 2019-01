Monza sposi, ecco la fiera dedicata al matrimonio

Monza Sposi è la nuova fiera interamente dedicata al mondo del wedding in Lombardia.

Le coppie di futuri sposi in visita potranno trovare atelier, sartorie, abiti da uomo, studi fotografici, bomboniere, agenzie viaggi, location, gioiellerie, fioristi, autonoleggi e molto altro.



Inoltre potranno approfittare dei consigli e dell’esperienza dei maggiori professionisti locali del settore del matrimonio. Ad arricchire la fiera vi saranno eventi e workshop formativi gratuiti per gli sposi, aperitivi e tagli torta nuziale:



MONZA SPOSI

Quando: 12 - 13 gennaio 2019

Dove: Candy Arena

Orari: Sabato ore 14.00 - 19.00 e Domenica ore 10.00 - 19.00



PROGRAMMA

Sabato 12 gennaio:

Ore 16.00 QUIZ Dr. WHY

Ore 17.00 TAGLIO DELLA TORTA



Domenica 13 gennaio:

Ore 11.00 QUIZ Dr. WHY

Ore 11.30 L'APERITIVO DEL BORGO

Ore 15.00 QUIZ Dr. WHY

Ore 16.00 MATRIMONIO IN MUSICA

Ore 17.00 TAGLIO DELLA TORTA