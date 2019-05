Monza Visionaria: notturni al Roseto, aperitivi in piazza Duomo, parade e concerti

Parade per il centro, musica dal vivo, Notturni al Roseto e aperitivi in piazza Duomo. Sono solo alcuni degli eventi proposti nell'ambito di Monza Visionaria, la rassegna, giunta alla settima edizione, in arrivo in città dal 22 al 26 maggio.

La manifestazione animerà vie, piazze, musei e chiese con arti performative e concerti. A promuoverla Musicamorfosi e il Comune di Monza, con il patrocinio della Regione Lombardia e della Reggia di Monza e con il patrocinio e contributo di Fondazione Cariplo, Fondazione Monza e Brianza e Assolombarda, oltre che con il sostegno di Enerxenia.

Tra gli appuntamenti in programma spettacoli di musica spirituale, mostre, concerti, la parata di passaggio per il centro storico 'Bloody Mary Poppins', un aperitivo in piazza Duomo, film e mostre. Qui l'agenda completa della kermesse.

Notturni al Roseto

Di ritorno per il festival anche i Notturni al Roseto, l'iniziativa che porterà alla Reggia di Monza musica e intrattenimento, tra set da ascoltare attraverso cuffie wireless, spettacoli di musica live con artisti e band, balli e performance. Ad arricchire l'evento la magnifica cornice della Villa Reale.

Per la manifestazione, che si svolgerà venerdì e sabato dalle 21:30 alle 24, verranno anche create installazioni di Iuce e suoni. Per gli orari degli appuntamenti e maggiori info consulare la pagina Facebook dedicata.