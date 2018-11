Ecco la Monza Water Run: al bando le bottigliette di plastica

Torna la Monza Challenge- Water Run, la corsa organizzata dalla società Sportiva Monza Marathon Team con la sponsorizzazione di BrianzAcque. L’evento,in programma per la mattina di sabato 10 novembre, al Parco di Monza ha un carattere ecosostenibile: per dissetarsi, i partecipanti utilizzeranno infatti solo ed esclusivamente la buona acqua pubblica di rete a "Km.0", che sarà distribuita in due punti. Per la prima volta, quest’anno, ai nastri di partenza, farà la sua comparsa il Brianza Street Water, la casa mobile sulle quattro ruote, elettrica al 100%, da cui si può spillare H20 nelle versioni liscia e gasata.

“Chi ha passione per lo sport e ama l’ambiente troverà senz’altro interessante questa manifestazione a impatto zero, che ha come palestra il polmone verde del parco e che abolisce le bottiglie di plastica non riciclabile, problema reale non solo per il Pianeta, ma per tutti noi”, rileva il Presidente di BrianzAcque, Enrico Boerci.

“Valorizzare il nostro territorio correndo e’ possibile e la dimostrazione concreta e’ questa edizione di Monza Challenge . Grazie alla rinnovata collaborazione con BrianzAcque, riusciremo in qualcosa di unico, recuperando e donando alla città un importante dipinto di fine ‘800 raffigurante la Villa Reale di Monza —— aggiunge Andrea Galbiati, Presidente del Monza Marathon Team —. Non resta che partecipare, correndo (o anche camminando) su una delle quattro distanze dei percorsi Reali.Vi aspettiamo numerosi”.

La corsa cronometrata non competitiva consente, in base al proprio allenamento, di percorrere quattro distanze: 3 Km, 5 Km, 10 Km, 21,097 Km o la Long Run (21Km +10 Km) con partenza libera tra le 9 e le 10. A fine corsa, Brianzacque distribuirà borracce e gadget per grandi e piccini.

In questa terza edizione, parte del ricavato derivante dalle iscrizioni e dalla sponsorizzazione di BrianzAcque sarà devoluto per il finanziamento di un progetto culturale e artistico, un vero e proprio dono offerto non solo alla città di Monza, ma a tutta la Brianza. L'iniziativa prevede l'attività di restauro di un quadro di fine Ottocento, raffigurante la Villa Reale di Monza, attualmente custodito presso il Museo di Capodimonte a Napoli. L'iniziativa è promossa dal consorzio Villa Reale e Parco di Monza, in collaborazione con Monza Marathon Team. L'opera sarà restaurata dai laboratori della Reggia di Venaria Reale, a Torino, e concessa in comodato d’uso gratuito alla Villa Reale di Monza, luogo che ospiterà la sua esposizione.