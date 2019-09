Monza Wine Experience: a settembre in centro la 'via del bianco, del rosso e delle bollicine'

Si chiama Monza Wine Experience ed è l'iniziativa che dal 19 al 22 settembre proporrà un appuntamento per tutti i cultori e gli appassionati di vino che vogliono degustare eccellenti calici.

In città, scrivono gli organizzatori, arriveranno "i colori e i sapori tipici della vendemmia, in un viaggio simbolico nella storia, tradizione, cultura dei vigneti". In programma tante iniziative in diversi punti del centro, per vivere la città diversamente, passeggiare tra palazzi storici, ristoranti e boutique - che per l'occasione saranno trasformate in cantine.

Il programma

Monza Wine Experience inaugurerà il 19 Settembre, a partire dalle ore 18.30, con l’apertura simbolica delle tre vie del centro storico - Via Carlo Alberto, Via Vittorio Emanuele e Via Italia - chiamate rispettivamente per l’occasione: la Via del Rosso, del Bianco e delle Bollicine.

Lungo queste tre vie, le boutique accoglieranno gli amanti del vino offrendo loro la possibilità di scoprire e assaggiare le etichette che parteciperanno all’iniziativa, in un’invasione sensoriale lungo il crocevia del centro storico. A seguire un evento dedicato al gusto in Ristoranti selezionati, nei giorni 19, 20, 21 e 22 settembre, con la possibilità di scegliere speciali menù degustazione con i vini in abbinamento, per un appuntamento enogastronomico che saprà conquistare.

Nelle medesime date, la splendida e suggestiva cornice dell’Arengario si trasformerà in palcoscenico per le masterclass con degustazioni curate dalla professionalità di esperti del settore, tra cui il noto giornalista Aldo Fiordelli e i sommelier della Fisar. Il 20 settembre, poi, dalle 18.30, in via Bergamo è in programma la serata 'Calici sotto le stelle', una passeggiata con tracolla e calice alla mano per una degustazione en plein air di una selezione, in esclusiva per l’evento, dei migliori produttori.

A chiudere in bellezza la prima edizione del Monza Wine Experience, infine, sarà un grande brindisi in Piazza Arengario, il 22 Settembre alle ore 18.30: un momento in cui ci si ritroverà in piazza Roma e alzeranno al cielo i calici brindando alla convivialità.