10x100 Fabbrica d'Arte Contemporanea: fino al 29 febbraio a Concorezzo

La mostra 10x100 fabbrica d’arte contemporanea è visitabile sino a sabato 29 febbraio 2020 all'interno della storica impresa lombarda Giovanardi - specializzata nella progettazione e realizzazione di display, allestimenti, vetrine e shop in shop.

L'esposizione è un progetto inedito nato da un periodo di residenza di dieci artisti mid-career, per celebrare il centenario aziendale.

Il percorso espositivo è aperto al pubblico negli stabilimenti di produzione di Concorezzo (Mb). Selezionati dai curatori Martina Cavallarin e Marco Tagliafierro, gli artisti sono stati coinvolti e inseriti in azienda tra febbraio e luglio 2019 per lavorare in stretto dialogo con i tecnici, usufruendo di tutto il know how dell’impresa per la creazione di opere d’arte.

Gli artisti invitati sono: Alessandro Agudio, Marie Denis, Marotta & Russo, Jacopo Mazzetti, Daniele Milvio, Gianni Moretti, Riccardo Paratore, Riccardo Previdi, Michele Spanghero e Patrick Tuttofuoco. Le opere realizzate sono esposte nel contesto stesso dove sono state concepite, accanto a macchinari moderni e a pezzi di archeologia industriale, sviluppando un inconsueto e suggestivo percorso espositivo.