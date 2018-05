La mostra “Bob Krieger - Sguardi del Pensiero e dell’Anima” arriva al Serrone della Villa Reale.

L'esposizione, promossa dalla Reggia di Monza, Imago Art Strategies Lugano, con il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Lombardia e Comune di Monza, narra in una raccolta di 140 ritratti del grande maestro un frammento di storia passata, presente o futura. Un evento per celebrare, ricordare e sublimare la straordinaria genialità italiana attraverso personaggi che, a vario titolo, hanno fatto grande il Bel Paese.

La mostra sarà allestita presso l’Orangerie della Villa Reale di Monza proprio mentre il Roseto annesso sarà in piena fioritura. Una primavera sensoriale, ma anche simbolica, dove la speranza che l’età dell’oro — che ha contraddistinto questo Paese per anni — torni a far brillare la nostra penisola sprigiona il profumo delle rose in fiore e ci rammenta quanto custodire pensieri e anima sia importante per poter apprendere, tramandare e porre dunque le basi per fiorire e tornare a splendere.

Orari e informazioni

La mostra è accessibile da martedì a venerdì: 10.00 - 19.00 sabato, domenica e festivi: 10.00 -19.30. Lunedì chiuso. Ingresso libero