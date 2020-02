La famiglia De Agostini: la storia della cartografia italiana in mostra

La Famiglia De Agostini: la storia della cartografia in Italia sarà in mostra alla Galleria Civica dal 5 marzo al 5 aprile.

Lo spazio espositivo di via Camperio accoglierà un’importante rassegna sulle opere cartografiche realizzate dalla storica Famiglia De Agostini. A cura di Giovanni, nipote del Prof. Giovanni De Agostini, fondatore della moderna cartografia italiana e dell’omonimo Istituto Geografico di Novara, l’esposizione presenta tutte le carte geografiche più suggestive della produzione di famiglia. Una preziosa raccolta di geopittoriche in originale, realizzate negli anni Trenta e Quaranta, sarà arricchita da altre riproduzioni come: la Carta Stradale del 1906-1910, le Carte dei Laghi Lombardi del 1896-1904, la Cartografia Scolastica, la Carta della Luna e le tavole lombarde dell’Atlante dei Laghi Italiani. Inoltre, per la prima volta in esposizione, la riproduzione della Tavola di Roma della Carta d’Italia (1:200.000) e la Carta della Cina realizzata a Como nel 1901.

Durante l’esposizione è prevista la proiezione del film “Fin del mundo” realizzato nel 2010, in occasione del centenario della missione in Patagonia di Alberto Maria De Agostini. In programma anche visite guidate gratuite con Giovanni De Agostini, curatore della mostra, e Minori M. De Agostini riservate agli studenti il martedì e il giovedì dalle ore 10 alle ore 13 e ai cittadini il martedì e il giovedì dalle ore 15 alle ore 18 e il sabato dalle ore 10 alle ore 11.30 e dalle ore 15 alle ore 18. Le visite guidate sono su prenotazione.