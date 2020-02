Mostra "Etty Hillesum. Il cielo vive dentro di me"

Palazzo Arese Borromeo apre le sue porte per conoscere la storia di Etty Hillesum, giovane donna ebrea olandese, ed il suo straordinario percorso umano che ha fatto alla ricerca di sé durante il periodo drammatico dell’occupazione nazista ripercorrendo insieme le pagine più intime del suo Diario.

In collaborazione con le Comunità pastorali SS. Trinità e Pentecoste di Cesano Maderno, Palazzo Arese Borromeo vi presenta ETTY HILLESUM, il cielo vive dentro di me, mostra significativa sia per le vicende che, in quanto ebrea, Etty ha subito nel periodo della stesura del suo Diario prima della deportazione ad Auschwitz sia per la forza delle sue pagine in cui questa giovane donna analizza analiticamente la sua anima dimostrando una eccezionale coscienza di sé e sviluppando una sorprendentemente moderna concezione dell’uomo e del mondo.



INAUGURAZIONE - L’inaugurazione si terrà giovedì 5 marzo alle ore 21,15 presso la Sala Aurora di Palazzo Arese Borromeo con la presenza dei curatori della mostra del Meeting di Rimini Giovanni Mereghetti e Paola Maria Sala. A seguire si potrà partecipare alla prima visita guidata.



VISITE GUIDATE AL PUBBLICO - La mostra è ad ingresso gratuito e sarà aperta al pubblico da giovedì 5 a domenica 15 marzo 2020 con i seguenti orari:

- sabato e domenica, 10-13 e 15-19

- da lunedì a venerdì, 16-19

Saranno a disposizione per tutta la durata della mostra visite guidate che partiranno ogni 30 minuti.

Per i gruppi già formati e per le scuole è possibile, previa prenotazione, organizzare la visita anche in orari diversi dall’apertura al pubblico (per prenotare: cultura@comune.cesano-maderno.mb.it | 0362513428 - 3407885931).



SPETTACOLO - Ad accompagnare l’esposizione, il Palazzo propone la lettura teatrale “Etty Hillesum la ragazza che non voleva inginocchiarsi” a cura del Teatro del Vento, sabato 14 marzo, ore 21.15 presso la Sala dei Fasti Romani di Palazzo Arese Borromeo con ingresso gratuito su prenotazione (cultura@comune.cesano-maderno.mb.it | 0362513428 - 3407885931). In scena pagine tratte dalla raccolta di Lettere e dai Diari scritti da Etty Hillesum, narrate da Chiara Magri e accompagnate da brani della musica antica ebraica e cristiana eseguiti da Mattero Zenatti.