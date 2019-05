"Se fossimo anche noi così famosi", a Monza le fotografie dei vip di Giordano Morganti

"Se fossimo anche noi così famosi". E' questo il titolo della mostra fotografica in programma a Monza, alla Galleria Civica. Nei locali di via Camperio, dal 24 maggio al 7 luglio, saranno esposte le istantanee dei Vip di Giordano Morganti.

Da Jorge Luis Borges a Indro Montanelli, da Dustin Hoffman a Vasco Rossi, da Roberto Bolle a Sabrina Ferilli: lo sguardo penetrante di Giordano Morganti "racconta", attraverso il suo obiettivo, attori, top model, campioni dello sport, artisti, icone del nostro tempo. La mostra, curata dal critico d’arte Carlo Micheli, propone i ritratti di personaggi famosi di Giordano Morganti pubblicati da riviste come Vogue Italia, Vanity Fair e Harper Bazaar.



Con la mostra di Giordano, prosegue il progetto, fortemente voluto dal Sindaco e dall’Assessore alla Cultura Massimiliano Longo, di portare in città i "Grandi della Fotografia".



"Paradossalmente è più difficoltoso fotografare un attore che non una persona qualunque, presa dalla strada - afferma Giordano Morganti - perché l’abitudine a posare, a stare di fronte ad un obiettivo, conferisce agli scatti un sapore artefatto che impone al fotografo di lacerare la maschera creata dalla consuetudine e scavare in profondità, fino a fare emergere la personalità privata dei VIP".



Chi è Giordano Morganti