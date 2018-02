Alla Reggia una mostra dedicata al fumetto, "Mangasia: Wonderlands of Asian Comics"

Per la prima volta arriva a Monza una mostra dedicata al fumetto asiatico.

In Villa Reale, dal 22 febbraio fino al 3 giugno 2018, sarà possibile visitare l'esposizione "Mangasia: Wonderlands of Asian Comics", una mostra firmata Paul Gravett e realizzata con il Barbican Center di Londra.

Alla Reggia di Monza saranno esposte le opere di oltre trecento tra autori di fumetti e film d’animazione e artisti tra cui Osamu Tezuka, Eiji Otsuka, Gosho Aoyama, Fujiko F Fujio e Kuniyoshi Utagawa. Oltre alle 281 tavole originali e ai 200 volumi di fumetti, sono presenti anche facsimili digitali in alta risoluzione e oggetti straordinari tra cui la scrivania originale di un mangaka (in lingua giapponese autore e disegnatore di manga), alcuni kaavad, i santuari portatili usati dai cantastorie del Rajasthan, abiti ispirati ai manga e il fantastico Mechasobi, in cui si può ammirare un mecha (i celebri robot presenti in molti manga e anime) interattivo di ultima generazione.

L'installazione esplora l’intero territorio di questo speciale continente del fumetto attraverso opere provenienti da Giappone, Corea del Nord e Corea del Sud, India, Cina, Taiwan, Hong Kong, Indonesia, Malesia, Filippine e Singapore, e da paesi emergenti in questo settore come Bhutan, Cambogia, Timor Est, Mongolia e Vietnam. Saranno sei i percorsi tematici che metteranno a confronto le diverse combinazioni di folclore, storia e audaci sperimentazioni su cui si basano i fumetti.

La mostra dà spazio anche ai precursori del genere, individuati nelle tradizioni asiatiche delle arti visive narrative, e analizza l’impatto esercitato da questa produzione culturale su altre forme d’espressione quali i film e le serie televisive d’animazione e live-action, la musica, i videogame, la moda e l’arte contemporanea. In esclusiva per la mostra di Villa Reale di Monza una sezione speciale dedicata ai Cosplay, con una selezione di costumi indossati dai personaggi manga più famosi ed iconici. Gli abiti originali di Sakura di Cardcaptor Sakura, Gong dell’omonimo manga o June May di Cloth Road e molti altri costumi premiati nelle fiere internazionali di settore saranno esposti negli spazi della Villa Reale di Monza.

Costi e orari

Da martedì a domenica dalle 10.00 alle 19.00 (ultimo ingresso alle 18.00). Lunedì chiuso. Prezzi Biglietto Intero: 14 euro.