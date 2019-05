Storie di Moda. Campari e lo Stile: visite guidate e cinema gratis alla Galleria Campari

Galleria Campari fino al 13 luglio propone la mostra Storie di moda. Campari e lo stile, oltre a un fitto calendario di appuntamenti per scoprire il mondo del fashion attraverso proiezioni cinematografiche e incontri. Gratis sia l'accesso alla mostra sia le visite guidate, gli incontri e i film, con prenotazione obbligatoria scrivendo all'indirizzo galleria@campari.com.

"Con questa programmazione - scrivono gli organizzatori - Galleria Campari accende i riflettori sullo storico legame del brand Campari con la storia del costume e del cinema, riconfermando il proprio impegno nell’offrire al pubblico un’esperienza sempre inedita e immersiva nell’universo Campari, proponendo ogni volta nuovi punti di vista sulla collezione permanente e le mostre temporanee".

Cinema

Un percorso di proiezioni, realizzato in collaborazione con il MIC – Museo Interattivo del Cinema di Milano, approfondirà il tema della moda e del costume. In particolare, mercoledì 5 giugno 2019 alle 20 è in programma Bloodlight and Bami (2018), il documentario della regista Sophie Fiennes, con Grace Jones, che intreccia la carriera pubblica e la vita privata dell’attrice, modella e cantante giamaicana Grace Jones. Il percorso prosegue mercoledì 26 giugno 2019 alle 20 con La Moda Proibita (Roberto Capucci e il Futuro dell’Alta Moda) (2018), il docu-film di Ottavio Rosati dedicato all’estro artistico e visionario dello stilista italiano Roberto Capucci, maestro indiscutibile della haute couture. Il ciclo di proiezioni si conclude mercoledì 10 luglio 2019 alle 20 con Who are you, Polly Maggoo?(1966), lo storico film francese diretto da William Klein: una satira sul mondo della moda, i suoi eccessi e la superficialità che lo contraddistingue, narrato a partire dalla storia della celebre top model Polly Maggoo. Le proiezioni sono gratuite e su prenotazione: galleria@campari.com. A ogni proiezione seguirà aperitivo.

(Storie di moda. Campari e lo stile)

Incontri

Un ciclo di conversazioni sul mondo della moda come espressione di arte e costume vedrà il coinvolgimento di alcuni protagonisti del settore che forniranno una prospettiva e una visione del tutto inedite ed esclusive sul tema, seguendo la linea “Immaginare, Mostrare, Raccontare”. Il primo appuntamento è mercoledì 29 maggio 2019 alle ore 19 sul tema Immaginare. La moda nella fotografia e nel cinema. Saranno in conversazione Settimio Benedusi, fotografo professionista, Giovanna Calvenzi, photo-editor e consulente per l’immagine di numerose testate nazionali, Constanza Cavalli, fondatrice e direttrice di Milano Fashion Film Festival.

Si continua mercoledì 12 giugno 2019 alle 19 con l’incontro Mostrare. La moda negli Archivi e nelle esposizioni. Interverranno: Renata Molho, giornalista, saggista e curatrice, Stefania Ricci, direttrice del Museo Salvatore Ferragamo di Firenze, Luca Stoppini, curatore e art director di importanti testate di moda.

L’ultimo appuntamento in calendario si svolgerà martedì 9 luglio 2019 alle ore 19 sul tema Raccontare. Il giornalismo e la moda. Coordina Gian Luca Bauzano, giornalista del Corriere della Sera. La partecipazione alle conversazioni è gratuita e su prenotazione: galleria@campari.com. A ogni incontro seguirà aperitivo.

Galleria Campari

Galleria Campari viene inaugurata nel 2010 in occasione del 150° anniversario del marchio. È un museo aziendale interattivo e multimediale, dedicato al rapporto tra il marchio Campari e la sua comunicazione attraverso l’arte e il design, la sua storia e l’evoluzione del prodotto e del mondo bar. Galleria Campari si trova all’interno della palazzina Liberty di Sesto San Giovanni che fu la prima fabbrica di Campari, aperta nel 1904 da Davide Campari e rimasta attiva, con numerosi interventi di ampliamento, fino al 2005. Tra il 2007 e il 2009 il complesso industriale è stato trasformato, su progetto firmato dagli architetti Mario Botta e Giancarlo Marzorati, per la realizzazione dei nuovi Headquarters del Gruppo Campari e del museo aziendale

