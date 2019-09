La città più grande del mondo fatta di Lego, la mostra "City Booming" a Monza

Sette milioni di mattoncini Lego e seimila figure per dar vita alla più grande città del mondo in miniatura. Da sabato 5 ottobre al 6 gennaio 2020, tornano a Monza dopo il grande successo ottenuto con la mostra Star Wars alla Villa Mirabello del Parco di Monza, i mattoncini LEGO® con il progetto City Booming.

Ideata da LAB Literally Addicted to Bricks, che l’ha prodotta con Vidi, organizzata da Giuliamaria e Gianmatteo Dotto Pagnossin, “City Booming Monza”, nasce dalla fantasia di Wilmer Archiutti, fondatore di LAB, laboratorio creativo di Roncade, in provincia di Treviso, che realizza forme e architetture di LEGO®. Non mancano inoltre i supereroi come Batman, Wonder Woman, Spiderman, Hulk e molti altri, mischiati tra la ‘gente comune’, cui si affiancano personaggi dei cartoni animati, dai Simpson alla Sirenetta, o celebrità del cinema, quali Sean Connery o Harrison Ford nelle vesti di Indiana Jones.

La mostra condurrà i visitatori nella più grande città al mondo costruita con oltre 7 milioni di mattoncini e 6000 mini figure, un enorme diorama di 60 metri quadri, dove non mancheranno il centro commerciale, la pasticceria, il negozio di giocattoli e quello di animali, il cinema, le pinacoteche, e ancora, il quartiere residenziale con il barbiere e l’ufficio dell’investigatore privato intento a consultare le mappe con la lente d’ingrandimento.

Orari

Dal martedì al venerdì

10.00 – 13.00 / 15.00 – 19.00

Sabato e Domenica

10.00 – 19.00

Prezzi

Intero 8,00€

Ridotto 6,00€ (over 65, ragazzi 12 – 18)

Ridotto bambini 4 € (4 – 12 anni)

Ridotto famiglia (2 adulti + 2 bambini) 20,00€