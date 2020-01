Le foto di Steve McCurry all'Arengario: ecco la mostra 'Leggere'

Le stupende foto dell'amatissimo Steve McCurry arrivano all'Arengario di Monza dal 17 gennaio al 13 aprile con la mostra 'Leggere', che propone decine di immagini da tutto il mondo sull'importante tema della lettura.

(Uno degli scatti in mostra)

La mostra

Il pubblico potrà ammirare 70 immagini dedicate alla passione universale per la lettura, realizzate dall’artista americano (Philadelphia, 1950) in circa quarant’anni di carriera. In mostra anche la serie che McCurry ha riunito in un volume, pubblicato come omaggio al grande fotografo ungherese André Kertész, uno dei suoi maestri.

Gli scatti ritraggono persone di tutto il mondo assorte nell'atto intimo del leggere, colto dall’obiettivo di McCurry che vuole testimoniare la capacità dei libri di trasportare in mondi immaginati, nei ricordi, nel presente, nel passato, nel futuro e nella mente dell'uomo. I contesti sono i più vari, si va dai luoghi di preghiera in Turchia alle strade dei mercati in Italia, dai rumori dell’India ai silenzi dell’Asia orientale, dall’Afghanistan a Cuba, dall’Africa agli Stati Uniti.

In una sorta di percorso parallelo, le fotografie sono accompagnate da una serie di brani letterari scelti da Roberto Cotroneo. Un contrappunto di parole che affiancano gli scatti di McCurry, coinvolgendo il visitatore in un rapporto intimo e diretto con la lettura e con le immagini.

Per tutta la durata dell’esposizione, sono in programma anche attività didattiche, incontri e visite guidate gratuite per bambini: una mostra 'family friendly', un percorso studiato ad hoc, un kit didattico in omaggio da ritirare in biglietteria appositamente creato per la visita dei più piccoli. Inoltre, all’interno dell'Arengario, un’opera ad 'altezza bambino' attenderà i giovani visitatori per un’esperienza immersiva a loro dedicata.