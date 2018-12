Ecco "Mini Monza": la mostra con i modellini della città

Da domani, 22 dicembre fino al 27 gennaio, la Galleria Civica presenta “Monza in miniatura”, una mostra che racconta la nostra città attraverso le riproduzioni in scala dei principali monumenti cittadini, dalla Villa Reale all'Arengario, dal Duomo alla pista dell'Autodromo, realizzate dal concittadino Enrico Rossi.

Piccole opere d 'arte, frutto dell’ingegno e della pazienza dell’artista, costruite con una tecnica davvero originale che utilizza gli stuzzicadenti come materia prima. A corredo dei manufatti esposti saranno allestiti alle pareti pannelli esplicativi che rivelano le peculiarità dei monumenti.

“Enrico Rossi è riuscito a ricreare Monza in miniatura – spiegano il Sindaco Dario Allevi e l’Assessore Massimiliano Longo - monumento dopo monumento, con tanta pazienza e attenzione per i particolari e il suo talento, iniziato come hobby, ha originato lavori davvero sorprendenti”.