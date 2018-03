Mostra "Omar Hassan. L’Essenziale è Invisibile agli Occhi"

Dal 1 marzo al 1 aprile 2018 l'Orangerie della Villa Reale di Monza ospita la personale dell'artista Omar Hassan: "L’Essenziale è Invisibile agli Occhi. Un dialogo con Wassily Kandinsky".

La mostra presenta una serie di opere inedite, tra sculture, dipinti ed un’installazione realizzata per l’occasione nella Rotonda dell'Appiani, in un dialogo immaginario tra il giovane artista e il grande Wassily Kandinsky. Come la musica nelle opere di Kandinsky, cosí il trascorrere del tempo, nostro bene più essenziale, si manifesta davanti agli occhi nelle opere di Hassan, una composizione casuale di colori, movimenti, forme, spazi vuoti.

L’artista ha intitolato questa serie “L’Essenziale è Invisibile agli Occhi”, un’ideale interpretazione della celebre frase dell’autore Antoine de Saint-Exupéry. Omar Hassan segue quindi le orme del grande maestro dell’astrattismo, provando a rendere visibile l’invisibile, a far apparire davanti a noi l’essenziale. Tutto ciò che è sempre rimasto dietro, nascosto, in secondo piano, nella sua vita come nella sua arte, diventa ora protagonista assoluto delle opere esposte presso l'Orangerie.

Orari - Martedì - venerdì 10 - 18

Sabato, domenica e festivi 10 - 19:30

Lunedì chiuso.

Ingresso libero