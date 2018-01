"15 milioni di K”, mostra di Paolo Maggis al Serrone della Villa Reale

Dal 25 gennaio al 25 febbraio 2018, il Serrone della Villa Reale - Reggia di Monza ospita la mostra “15 milioni di K” di Paolo Maggis a cura di Valentina Casacchia.

L'esposizione presenta una serie di venti opere pittoriche, di grande formato, della sua più recente produzione. 15 milioni di Kelvin, da cui prende il titolo la personale, permettono la nascita di una stella, ma è anche la temperatura del nucleo di quella più vicina all’uomo, il Sole. Parafrasando il dato fisico dello scontro da cui nasce una nuova stella e del calore, l’artista ragiona sulla forza creativa della pittura, svelandone la potenza e l’attualità.

Il soggetto fondamentale della sua opera è la pittura, un corpo che si muove liberamente in un’architettura di grammatiche e registri differenti determinando così le dinamiche visive e la trasmissione di energia. Il soggetto-riferimento, legato alla corporeità, diventa per la pittura un motivo mentale attraverso cui esprimersi in pennellate di grandi dimensioni, energiche e dalle cromie talora accese e contrastanti, altre volte più tiepide e tonali, intessendo una struttura visiva complessa ed articolata. Da sempre attratto dalla gestualità dell’atto pittorico, Paolo Maggis si concentra su una nuova traiettoria di ricerca, tutta volta alla forza espressiva del mezzo.

Orari

Monza, dal 25 gennaio al 25 febbraio 2018 Serrone di Villa Reale - Reggia di Monza Viale Brianza 1

Orari: da martedì a venerdì 10.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00; sabato, domenica e festivi 10.00 - 19.30

Ingresso libero

L'autore

Paolo Maggis (Milano, 1978), pittore formatosi all’Accademia di Belle Arti di Brera, vive e lavora tra Milano e Barcellona. Ha esposto in importanti spazi museali, tra cui Palazzo Forti a Verona, Palazzo Collicola a Spoleto, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo a Torino, Fondazione Cini a Venezia, Klinger Forum a Lipsia, Osthaus Museum a Hagen.