"Tatuatori" arriva a Meda la mostra fotografica di Andrea Mirko Colombo

La mostra del fotografo Andrea Mirko Colombo è un evento straordinario e insolito. L’artista ha realizzato una serie di ritratti dedicati ai più autorevoli interpreti del mondo dei Tatuaggi, nomi conosciuti e riconosciuti a livello internazionale. La ricerca espressiva del fotografo è andata oltre alla semplice ricerca ritrattistica perché ogni scatto offre l’opportunità di avvicinare il soggetto senza alcuna “maschera” e in esso ritroviamo un racconto suggerito attraverso dettagli ai quali l’autore ha dato un’importanza fondamentale nell’intera lettura della mostra. L’evento espositivo giunge così alla sua seconda tappa italiana, dopo quella, nel 2018, al Castello di Belgioioso (Pv) dove ha riscosso un ottimo riscontro di pubblico e critica.



E’ così che dietro la sicurezza di un volto a volte si scoprono caratteristiche umane particolarmente profonde e intriganti, dove la giovane arte del tatuaggio si specchia nel linguaggio della fotografia, raccontandosi a vicenda ed offrendo, grazie alla sensibilità del fotografo Andrea Mirko Colombo un’inedita rassegna espositiva in procinto di girare l’Italia.



Le opere esposte, in bianco e nero, sono tutte stampe fine art.



Gli appassionati ed esperti del mondo Tattoo potranno così trovare in mostra gli scatti realizzati a:

Alle Tattoo, Arteria Ilaria Arty, Atzeni Flavio, Bell Claudia, Bianco Francesco, Biglia Veronica, Brambani Luke, Cantore Federico Rems, Canvas Matteo, Carabini Davide, Colombo Alessandro Pich, Colombo Giacomo, De Tommaso Daniele, Dunk Robbie, Ferraiolo Francesco, Fiato Silvano, Folcia Giada, Ice, Isaac, Lanzone Diego, Laphonse Albert, Leozappa Matteo, Longato Giuseppe, Maier Agustin Patricio, Polastri Katia & Daleno Dimitri, Raggi Alessandro Joy, Rizzotti Alessandro, Rugel Manuel, Semantika Matteo, Smith Derek, Tripodi Marco Branchia, Ueo, Zona Tattoo Robi, Zorloni Andrea.



L’evento si avvale anche della pubblicazione di un catalogo con tutte le opere esposte e con il testo critico di Alberto Moioli, Direttore Editoriale dell’Enciclopedia d’Arte Italiana e membro AICA International