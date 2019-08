A Monza tornano i mattoncini Lego in mostra e le fotografie di Steve McCurry

Sette milioni di mattoncini per realizzare la più grande città al mondo con i Lego, le fotografie di Steve McCurry e gli scatti di Ercole Colombo, il fotografo della Formula Uno. A partire da settembre l’Arengario ospita tre grandi mostre, con due maestri della fotografia e i mattoncini più famosi del mondo.

“La stagione in Arengario propone tre grandi appuntamenti, spiegano il Sindaco Dario Allevi e l’Assessore alla Cultura Massimiliano Longo. Ercole Colombo, icona dei fotoreporter della Formula 1, Steve McCurry, uno dei più grandi maestri della fotografia contemporanea e punto di riferimento per un larghissimo pubblico soprattutto di giovani e un’esposizione spettacolare in cui saranno utilizzati più di 7 milioni di mattoncini Lego per costruire una città. Sono tre progetti di qualità che puntano su cultura e turismo, un binomio in grado di generare nuova economia e sviluppo sociale”.

Campioni nel cuore, le fotografie della F1 di Ercole Colombo

Si parte il 5 settembre con la mostra CAMPIONI NEL CUORE. Ercole Colombo, il fotografo della Formula 1 che presenta 60 immagini in un racconto che tocca tutta la sua lunga carriera. Un rapporto con la sua città e con l’autodromo iniziato giovanissimo grazie al padre che lo portò, all’età di sei anni, a vedere le prime gare quando i campioni erano Giuseppe Farina, Alberto Ascari e Juan Manuel Fangio. Unire la passione per le corse alla fotografia è stato naturale, come ci conferma lo stesso Colombo: «Ho conosciuto tanti piloti e molti sono diventati miei amici. I piloti degli anni Sessanta erano delle vere leggende per me». Tra i suoi legami speciali quello con la Ferrari, collegato a due momenti importanti della sua carriera: la vittoria nel 1979 del Premio Dino Ferrari l’Oscar per i fotografi di Formula 1, e una delle immagini a cui è più legato, quella dove Enzo Ferrari bacia sulla testa Gilles Villeneuve in maniera affettuosa e paternale a testimonianza di quanto il Drake tenesse a lui. La mostra, curata da Giorgio Terruzzi ed Ercole Colombo, organizzata e prodotta da ViDi insieme con il Comune di Monza, raccoglie le immagini dei protagonisti della Formula 1 realizzate dal fotografo monzese in oltre 700 Gran Premi.

Mattoncini Lego in Arengario

Dal 5 ottobre al 6 gennaio 2020, tornano dopo il grande successo ottenuto con la mostra Star Wars alla Villa Mirabello del Parco di Monza, i mattoncini LEGO® con il progetto City Booming. Ideata da LAB Literally Addicted to Bricks, che l’ha prodotta con Vidi, organizzata da Giuliamaria e Gianmatteo Dotto Pagnossin, “City Booming Monza”, nasce dalla fantasia di Wilmer Archiutti, fondatore di LAB, laboratorio creativo di Roncade, in provincia di Treviso, che realizza forme e architetture di LEGO®. La mostra condurrà i visitatori nella più grande città al mondo costruita con oltre 7 milioni di mattoncini e 6000 mini figure, un enorme diorama di 60 metri quadri, dove non mancheranno il centro commerciale, la pasticceria, il negozio di giocattoli e quello di animali, il cinema, le pinacoteche, e ancora, il quartiere residenziale con il barbiere e l’ufficio dell’investigatore privato intento a consultare le mappe con la lente d’ingrandimento.

"Leggere", le fotografie di Steve McCurry

Per finire, dal 18 gennaio al 13 aprile 2020, l’appuntamento è con un altro grande maestro della fotografia: Steve McCurry. Organizzata e prodotta da ViDi, con Civita e SudEst57, Steve McCurry. Leggere, questo il titolo della mostra, è un tributo ai lettori che il fotografo statunitense ha ritratto in quarant’anni di carriera. Curata da Biba Giacchetti, presenta 70 fotografie che ritraggono persone di tutto il mondo, assorte nell'atto intimo e universale della lettura, insieme alle foto che McCurry ha voluto per le copertine dei suoi libri. La rassegna comprende inoltre un video sull’attività di McCurry e una selezione di citazioni letterarie sul tema della lettura, scelte da Roberto Cotroneo.