Monza capitale dell'Auto con il Motor Show: appuntamento a giugno in Autodromo

Tre giorni dedicati al mondo dei motori con la presentazione delle novità delle case automobilistiche, l'esposizione di prototipi, test drive, Formula Uno e auto classiche. Questo e molto altro nell'evento in programma nel Tempio della Velocità del capoluogo brianzolo dal 18 al 21 giugno 2020.

Quattordici ore di spettacolo per animare l'Autodromo, dieci chilometri di circuiti nella splendida cornice del parco e una speciale "parade" che animerà piazza Duomo, a Milano. E' stato presentato mercoledì a Palazzo Lombardia il 'Milano Monza Open-air Motor show'.

Alla conferenza stampa sono intervenuti il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il vicepresidente Fabrizio Sala, Dario Allevi, sindaco di Monza, Andrea Levy, presidente Milano Monza Motor Show, Angelo Sticchi Damiani, presidente Automobile Club Italia, Geronimo La Russa, presidente ACI Milano e Andrea Cardinali, direttore generale UNRAE, Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri.

“Un evento storico alla cui organizzazione Regione Lombardia ha accettato di contribuire con il massimo dell’entusiasmo affinché il risultato sia eccellente”. Così ha descritto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, la prima edizione del “Milano Monza Motor Show”, in programma il 18 giugno 2020, all’Autodromo di Monza e a Milano, presentato, questa mattina, a Palazzo Lombardia.

“Si tratta di un appuntamento che va nella direzione di rilanciare il ruolo dell’Autodromo di Monza – ha detto il governatore – un luogo di primaria importanza per Regione Lombardia, uno spazio privilegiato di aggregazione, attrattività turistica e rilevanza sportiva, nel quale si sono concretizzati numerosi investimenti sull’intero complesso della Villa e del Parco. Un’ attenzione testimoniata dal rinnovo della convenzione per la concessione dell’autodromo nazionale di Monza ad Aci, ma rivolta anche alle potenzialità del luogo come hub di innovazione, laboratorio di sperimentazione di nuove tecnologie di smart mobility, favorendone l’accesso a Università, imprese, istituzioni”.

Il vicepresidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala ha evidenziato che, nel bilancio approvato ieri dal Consiglio regionale sono stati confermati i fondi per "sia per Parco, Villa Reale e Autodromo, sia per la Formula 1. Abbiamo quindi chiuso la parte riguardante la convenzione per l'autodromo, ora ci resta l'ultimo passo, ossia la convenzione con Aci per la Formula 1 che sarà siglata tra poche settimane".

Allevi: "Straordinaria opportunità"

L'Autodromo al centro del Motor Show

Sarà nel Tempio della Velocità che le case automobilistiche esporranno le novità e dove gli appassionati potranno perdersi tra sfilate di Formula 1 e regine del motorsport, test drive di ogni motorizzazione, esposizioni di auto classiche, moto, yacht, natanti e velivoli sia storici che contemporanei, oltre ai paddock colorati da modelli di supercar, hypercar e prototipi. Il pubblico potrà visitare tutte le aree della manifestazione fino alle 24, dal 18 al 21 giugno. All’interno dell’Area Gerascia si svilupperà la storia dell’automobile in tutto il suo splendore, in una sezione organizzata in collaborazione con il collezionista Corrado Lopresto, che darà spazio alla storia dell’industria automobilistica italiana e alla tradizione dei grandi carrozzieri.

In Autodromo si terrà la Monza President Parade sulla pista di Formula 1 che rappresenterà l’inaugurazione della prima edizione di Milano Monza Open-Air Motor Show, giovedì 18 giugno 2020. Ai nastri di partenza i rappresentanti delle case con le auto giudicate più rappresentative di ciascun brand.

Il paddock accanto ai box sarà dedicato all’adrenalina rappresentata dalle supercar, dalle hypercar e dai modelli che sono diventati grandi nel motorsport e che verranno esposte nei Supercar Paddock e Motorsport Paddock dalle case automobilistiche e dai collezionisti dal 18 al 21 giugno. I box utilizzati dai team di Formula 1 saranno sede di approfondimenti dei brand sulle diverse anime degli sport automobilistici. Completeranno l’allestimento del nuovo Motor Show aree dedicate all’intrattenimento del pubblico e allo street food. All’interno del calendario eventi del Milano Monza Open-Air Motor Show è confermato il Gran Premio Parco Valentino, il tour per 200 equipaggi selezionati tra supercar e prototipi, che si svolgerà domenica 21 giugno 2020 con arrivo nella pista di Formula 1.

Monza e Milano protagoniste

Oltre alla città del Tempio della Velocità la prima edizione del Monza Open-Air Motor Show vedrà protagonista anche Milano. Proprio nel capoluogo lombardo si terrà la Milano President Parade, la preview in movimento dell’esposizione di Monza che sarà la fusione tra lo spirito innovativo dell’evento e l’anima fashion e glamour della città. Milano sarà palcoscenico di una parata esclusiva che si svolgerà mercoledì 17 giugno 2020 e che vedrà anteprime mondiali e italiane sfilare tra il pubblico, guidate dai massimi esponenti delle case automobilistiche che ne saranno piloti, in un percorso suggestivo dal Castello Sforzesco a piazza Duomo. Davanti al simbolo di Milano le première resteranno in esposizione per appassionati e turisti fino a tarda serata, quando ripartiranno e prenderanno la strada diretta all’Autodromo.

Prezzi e biglietti

I biglietti di ingresso per la manifestazione in Autodromo sono già in vendita su TicketOne e sul sito www.milanomonza.com (€ 20 biglietto standard, € 15 ridotto, € 15 ingresso serale dopo le 19, € 10 ridotto ingresso serale).