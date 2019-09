Music Week: a ottobre Monza si trasforma in un grande palco aperto a tutti

Monza Music Week torna in città dal 6 al 13 ottobre trasformando la città in un unico grande palco con una terza super edizione.

L'apertura con Millechitarre

"La rassegna musicale - scrivono gli organizzatori - si aprirà domenica 6 ottobre in piazza Trento e Trieste con 'Mille chitarre in piazza', format nazionale di grande successo che consiste in un maxi raduno di chitarristi che suoneranno e canteranno insieme i brani più famosi dei cantautori italiani e internazionali. Musicisti professionisti e dilettanti, senza limiti di età o di bravura, potranno esibirsi liberamente e gratuitamente. Al termine del maxi concerto si terrà lo spettacolo musicale 'Virgin Rock Live'. Guest star dell’evento sarà Stef Burns, chitarrista di Vasco Rossi".



Sempre il 6 ottobre, al termine dell’evento di apertura, la musica proseguirà al Teatro Manzoni, alle 21, con Start-Andy e Band in Concert con Andy dei Bluvertigo e tanti ospiti a sorpresa. Lo spettacolo sarà gratuito con prenotazione consigliata su: www.eventbrite.it.

Il programma della Music Week

La rassegna proseguirà giovedì 10 ottobre con 'Musica in tavola', concerto per pianoforte e soprano intervallato da letture di poesie, brani e ricette e venerdì 11 ottobre con 'La storia della registrazione e riproduzione', conferenza sull’evoluzione degli strumenti per la registrazione e riproduzione del suono.

Un'altra giornata clou della rassegna sarà sabato 12 ottobre, quando l’intero centro storico sarà animato da una serie di iniziative musicali: una 'Maratona pianistica' nel chiostro dei Musei Civici, gli 'Street Pianos', dove quattro pianoforti posizionati in punti strategici della città saranno a disposizione di chiunque desideri regalare uno o più brani musicali al pubblico di passaggio, la lettura animata 'Gruffalò in musica' presso la Biblioteca Cederna e il concerto 'Gershwin Moods' al Teatro Binario 7.

Monza Music Week si concluderà domenica 13 ottobre con i 'Music Corners', iniziativa sul modello della 'Fête de la musique' di Parigi e di 'Make Music Milan!', quattro postazioni a disposizione di musicisti e band (professionisti e non) che potranno suonare qualsiasi genere musicale; per i più piccoli, invece, si chiuderà con lo spettacolo musicale 'Cattivini' al Teatro Binario 7.

Novità di quest’anno: l’allestimento ai Musei Civici della mostra '140 anni e sentirli', esposizione di strumenti per la registrazione e la riproduzione del suono da sabato 12 a domenica 13 ottobre.