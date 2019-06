Musica a km zero, eventi musicali a Cederna

Per il terzo anno consecutivo la compagnia teatrale Impara l’Arte e la parrocchia Sacra Famiglia di Monza, collaborano nel promuovere una mini-rassegna di serate musical-teatrali denominate MUSICA A KM ZERO.

La manifestazione si caratterizza – da qui il titolo – per avere come protagonisti musicisti, cantanti ed attori monzesi. Dice Bruno Montrasio – uno dei promotori – “anche quest’anno vogliamo offrire alla città questa bella opportunità di trascorrere delle piacevoli serate, ascoltando buona musica dal vivo. In tal modo intendiamo dare risalto alle tante risorse locali che esistono anche nel nostro quartiere e nella nostra città, mettendo in evidenza le qualità artistiche di queste persone ed anche far conoscere luoghi meno noti di Monza, come il piccolo chiostro adiacente la chiesa della Sacra Famiglia che ospiterà le serate”.

Sulla scia del successo delle edizioni precedenti, quest’anno gli spettacoli salgono a tre, proponendo per ognuno di essi generi e stili musicali diversi. Si parte il 1 giugno con un omaggio al maestro Enzo Jannacci, alla sua Milano ed ai personaggi delle sue canzoni; si passerà il 15 giugno agli accattivanti ritmi del genere soul-gospel; per terminare il 29 giugno con una carrellata di musiche e citazioni tratti da film.

Saranno una ventina le persone che si alterneranno nelle tre serate, che vedono anche il contributo del Comune di Monza e dell’Associazione delle Compagnie Teatrali Monzesi, e che si svolgeranno nel chiostro della chiesa Sacra Famiglia in piazza S.Caterina da Siena (quartiere Cederna), con inizio alle ore 21.

L’ingresso è libero.