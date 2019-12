Piste di pattinaggio XL, mercatini e show: ecco il Natale di Brugherio

Una pista di pattinaggio extra large, spettacoli, bancarelle e la città vestita di luci. È Christmas Time, il ricco palinsesto di eventi previsto per il Natale di Brugherio.

Ad aspettare il pubblico, scrivono gli organizzatori, "un caleidoscopio di iniziative a misura di grandi e piccoli per riscoprire l’atmosfera del periodo natalizio: fino al 6 gennaio ogni angolo del centro storico sarà animato da appuntamenti festosi e da mercatini per tutti i gusti, con tanto di pista di pattinaggio in formato XXL in piazza Roma".

(La locandina di Christmas On Ice)

In programma anche una mostra di presepi alla Biblioteca civica, e spettacoli, film e concerti a tema al Cine-teatro San Giuseppe. Per i più piccoli poi sono previsti laboratori e animazioni, senza dimenticare l'iniziativa di CriBru che consente a chi ne farà richiesta di avere Babbo Natale, i suoi elfi e le sue renne direttamente alla porta di casa (il 24 dicembre dalle 19 alle 24, su offerta libera).