'Giro presepi' delle contrade e Babbo Natale in piazza: gli eventi a Meda per le feste

Tornano i presepi delle quattro contrade di Meda. L'appuntamento è per domenica 22 dicembre alle 14, quando la sfilata dei presepi rionali partirà dalla Cascina Belgora in via Como e, a piedi, girerà tra le vie medesi visitando nell'ordine i presepi del Rione Fameta in via Moncenisio, San Giuann in via Cristoforo Colombo e Bregoglio in via Matteotti.

Presepi, animazione e Babbo Natale in piazza

Il Giro presepi si concluderà alla scuola San Giuseppe, che allestirà un presepe vivente e dove il comitato genitori, il gruppo alpini di Meda e l'associazione Palio di Meda offriranno un rinfresco. Per tutti i bambini che visiteranno i quattro presepi delle contrade con il volantino allegato, inoltre, l'associazione Palio di Meda consegnerà un dono, un piccolo regalo di Natale. I presepi saranno aperti tutti i giorni festivi dal 25 dicembre al 6 gennaio, dalle 16 alle 19.

Sempre per il Natale a Meda è in programma un altro evento. Nel pomeriggio di sabato 14 dicembre i volontari dell'associazione Palio di Meda porteranno Babbo Natale in piazza Cavour. Le contrade parteciperanno alle festività natalizie organizzando un pomeriggio di animazione per i bambini presso il villaggio di Babbo Natale nel parco di piazza Cavour. E ci sarà anche Babbo Natale con i suoi elfi ad aspettare tutti i bimbi.