Una casa di Babbo Natale nei sotterranei, presepe in giardino e spettacoli: Natale incantato al Castello di Trezzo

Spettacoli, laboratori per bambini, una casa di Babbo Natale nei sotterranei e un presepe in giardino. Questo il programma di Natale incantato al Castello di Trezzo, l'iniziativa della pro loco che propone un mese di appuntamenti.

"Dopo il successo del Natale 2018, che ha portato oltre 20.000 visitatori, siamo a pubblicare le magiche iniziative organizzate dalla Pro Loco di Trezzo - scrivono gli organizzatori -. Il Castello si presenterà in una veste natalizia suggestiva e farà assaporare l'atmosfera natalizia a grandi e a piccini".

Natale al Polo Nord

Novità di quest'anno sarà un percorso di oltre 150 metri nei sotterranei del Castello, con una magica atmosfera natalizia, tra neve, luci a non finire, animali nordici e alberi di Natale. "Alla fine del percorso - scrive la proloco - Babbo Natale, nella sua stanza, ormai prossimo alla partenza, vi attenderà per una foto una caramella e farvi gli auguri". Gli ingressi sono previsti l'1, il 7, l' 8, il 14, il 15, il 21, il 22, il 24 dicembre, dalle 10 alle 12, dalle 14 alle 17-30 (chiusura parco alle 18).

Un'esposizione di costruzioni e mattoncini Lego

In programma anche uno spazio giochi per bambini e un'esposizione con macchine, diorami e paesaggi invernali e classici automatizzati, costruiti con i Lego.

Il programma

Previsti anche la salita sulla Torre del Castello Visconteo, per ammirare il paesaggio invernale circostante e l'arco alpino innevato; spettacoli e laboratori per bambini. Per il calendario completo delle iniziative consultare il sito della Proloco di Trezzo sull'Adda.