Natale a Vimercate: chalet in legno, spettacoli e attività per bambini

Un ricco programma è previsto a Vimercate per festeggiare il Natale: in programma un villaggio con casette in legno, mercatini, laboratori, musica e spettacoli.

Le bancarelle, allestite nel centro storico di Vimercate con decorazioni e luci natalizie, saranno presenti l'8, il 15 e il 22 dicembre (domenica), dalle 13 alle 19.30. Il villaggio di Natale invece sarà aperto dalle 10 alle 19, di seguito il programma degli eventi - tutti a ingresso gratuito - che si svolgeranno al suo interno.

Le iniziative al villaggio di Natale

7/12 dalle ore 15.30 > Ufficio postale di Babbo Natale, per creare la propria letterina e imbucarla

8/12 ore 17 > Spettacolo coro Antoniano. Canti natalizi con gruppi dello Zecchino D’Oro

14/12 dalle 15.30 > Palline di Natale. Laboratorio a tema con elfi e folletti

15/12 dalle 15.30 > Raccontastorie di Natale. Le classiche favole di Natale

15/12 ore 17 > Zampognari. Il Duo Syranthos suonerà nelle vie del Centro storico

21/12 dalle 15.30 > Crea il tuo giocattolo. Laboratorio a tema con elfi e folletti

22/12 dalle 15.30 > Spettacolo burattini a tema natalizio con il Gruppo Priscilla

22/12 ore 17 > Banda di Natale. Il Corpo musicale di Arcore suonerà per le vie del Centro storico.