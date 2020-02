Non è Francesca: lo spettacolo in scena al Teatro Terragni di Lissone

Non è Francesca, lo spettacolo di Francesca Puglisi, va in scena al Terragni di Lissone per San Valentino, venerdì 14 febbraio.

"Quante contraddizioni vivono in ognuno di noi? Le conosciamo? Le accettiamo? Sappiamo gestirle?". Queste le domande attorno a cui ruota la pièce. La protagonista è Francesca, una donna contemporanea, femminista del nuovo millennio, che si chiede se può cucinare, pulire e stirare le camice del proprio uomo senza sentirsi immediatamente catapultata nel medioevo?

"Può insegnare a sua figlia come conquistare il mondo mentre abbina i calzini spaiati di tutta la famiglia? - chiede ancora lo spettacolo -. Ma soprattutto può dirsi realmente appagata e fiera di sé nonostante da una settimana non pubblichi nulla sui social? Neanche la foto in costume dell’ultima vacanza?"

Questi e altri dilemmi assillano la protagonista che prova a rispondere, confessando al pubblico le sue contraddizioni, anche le più intime, dolorose e comiche allo stesso tempo. Incoerenze che sono un’occasione continua per scontrarsi con questa nostra 'Società Instagram' che ci vuole eternamente connessi, sempre perfetti e mascherati. "Ne usciremo vivi? - ci si chiede in scena - Forse sì: con l’autenticità, il disordine e la sciatteria. Non è la bellezza che salverà il mondo, no, è il caos, la diversità".

Lo spettacolo è un inno alla consapevolezza di sé, all'amore per la diversità e per le sfumature, proprie e degli altri. È come se Francesca si affacciasse al balcone e gridasse: “Voglio essere quello che sono! Non quello che gli altri si aspettano da me! Aspe’ però! Prima di affacciarsi sarà meglio darsi una passata di rossetto: non si sa mai”.