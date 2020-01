Note d'organo a Monza

Prosegue con il terzo appuntamento la stagione "Su note d'organo" nella Chiesa di S.Giuseppe a Monza . Sabato 29 febbraio alle ore 18 appuntamento con l'organista Lorenzo Zandonella Callegher che proporrà un omaggio al grande Kantor tedesco Johann Sebastian Bach con la fantasia e fuga in sol minore BWV 542 e la toccata, adagio e fuga in do maggiore BWV 564.

Ingresso libero.