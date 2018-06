Note di Paola 2018

La nostra associazione "Costruttori di Ponti" è lieta di annunciare l'edizione 2018 di "Note di Paola"!

La manifestazione si svolgerà domenica 24 giugno in piazza dell'amicizia a Binzago di Cesano Maderno durante la tre giorni della 13 edizione di "Sulle strade della nostra storia", storico appuntamento organizzato dall'associazione "Amici di Binzago" in programma dal 22 al 24 giugno!

La nostra associazione "Costruttori di Ponti" sarà presente durante tutta la durata della manifestazione con giochi per grande e piccini!

Domenica 24 giugno alle 10.30 Santa Messa cantata dal "Coro CAI di Bovisio Masciago", dalle 21.00 tributo al grande Lucio Battisti con Fabrizio Pollio!

Parte del ricavato della manifestazione verrà devoluto all'associazione "Il cammino di Loris".



https://www.facebook.com/NoteDiPaola/

https://www.facebook.com/events/1239111099557969/