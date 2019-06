'Notte bianca': concerti, street food e mercatini

L'attesa notte bianca arriva a Ceriano Laghetto sabato 6 luglio con mercatini di hobbistica, concerti e gastronomia. In programma anche spettacoli, artigianato, mostre, auto tuning, giochi, sfilate e karaoke.

(La locandina dell'evento)

L'evento è organizzato dal Comune in collaborazione con l'Associazione 'Il Mercatino', con sede a Cesano Maderno. Per i partecipanti sarà possibile anche acquistare piante e fiori. Per maggiori info: 338/5427844, ilmercatinohobbiart@gmail.com.