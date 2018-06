Cena in Bianco a Monza sabato 7 luglio

La magica tavolata "in bianco" con la sua eleganza è pronta a conquistare ancora la città di Monza. Sabato 7 luglio è in programma la quarta edizione della Cena in Bianco nel capoluogo brianzolo.

Gli organizzatori, che nei giorni scorsi avevano annunciato l'evento, hanno comunicato la data della serata che ospiterà la quarta edizione dell'iniziativa. Ancora top secret invece la location che, come per le passate edizioni che hanno animato piazza Trento e Trieste, la Villa Reale di Monza e l'Arengario, sarà uno dei luoghi simbolo della città.

"La Cena in bianco è un'occasione per vivere la città in maniera insolita. Si tratta di una cena collettiva dove tutto deve essere di colore bianco. Viene fatta in un luogo all’aperto della nostra città trasformandolo in una “camera da pranzo” a cielo aperto. E’ un evento gratuito aperto a tutti, della gente e per la gente, dove si potrà partecipare da soli o in compagnia, adulti e bambini. Partecipare non costa nulla, ma prevede il rispetto di poche e semplici regole" ricordano gli organizzatori.

La serata si svolgerà all'insegna delle cinque E: etica, estetica, ecologia, educazione ed eleganza. Per partecipare si dovrà vestire completamente di bianco e ogni commensale dovrà portarsi tutto l’occorrente: tavolo (rettangolare o quadrato per formare lunghe file), sedie, cibo, tovaglia in tessuto e stoviglie in ceramica, bicchieri e bottiglie in vetro, niente carta e niente plastica. Si potrà pasteggiare con acqua, vino rigorosamente bianco, spumante o champagne, no superalcolici. Al termine della serata ognuno raccoglierà in un sacco la propria spazzatura e la porterà via, lasciando il luogo pulito.

Come partecipare

Per partecipare è possibile iscriversi fino al 5 luglio. Per aderire all'iniziativa e confermare la propria partecipazione occorre cliccare sul pulsante ISCRIVITI sulla foto dell’homepage della pagina ufficiale.