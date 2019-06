Notte bianca ad Agrate: musica, spettacoli e giochi per bambini per otto ore di fila

Spettacoli con artisti di strada, food, giochi per bambini e shopping. Sono solo alcune delle iniziative organizzate in occasione della Notte bianca di Agrate, di ritorno martedì 25 giugno con una nuova e ricca edizione.

Il programma

Dalle 18:30 alle 2 di notte, per le vie del paese sarà possibile passeggiare tra le bancarelle, far divertire i più piccoli su gonfiabili e tappeti elastici, rifocillarsi con le tante specialità culinarie proposte, ascoltare musica dal vivo e assistere a incredibili spettacoli di equilibrismo. La manifestazione viene organizzata dai commercianti agratesi in collaborazione con l'amministrazione comunale.

