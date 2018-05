Notte Bianca ad Albiate sabato 2 giugno. Nel comune brianzolo le Associazione Albiatesi, con il patrocinio del comune, hanno organizzato la terza edizione della manifestazione che animerà, per una intera serata, le vie del centro con stand, specialità culinarie e animazione.

"Il 2 giugno in Piazza Conciliazione, Via Italia, Via Marconi e parte di Via Trento verranno installati stand di molte associazioni, sono previste degustazioni di piatti cucinati dalle trattorie e pizzerie locali, street food, gonfiabili e percorsi per i più piccoli, musica e balli, e tante altre sorprese e attrazioni" spiegano gli organizzatori.

La Consulta delle Associazioni in collaborazione con il Comune di Albiate organizza per il terzo anno consecutivo l'evento a cui partecipano più di 20 associazioni sociali, sportive e culturali operanti sul territorio. Il ricavato verrà devoluto in beneficenza per un progetto sul territorio locale.