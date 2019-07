Notte bianca a Cesano: musica, street food e apertura straordinaria del Giardino Arese Borromeo

Arriva la seconda, attesissima notte bianca di Cesano Maderno. L'appuntamento è per venerdì 5 luglio, dalle 19. Per l'occasione il centro storico verrà chiuso al traffico, mentre il Giardino Arese Borromeo osserverà un'apertura straordinaria al pubblico, a partire dalle 19.

Oltre a negozi aperti, un mercatino hobby art, sfilate, aree food & beverage e musica lungo le vie e le piazze, in programma, dalle 20:30, anche 'Scherma Antica', con i maestri e gli allievi delle scuole Società di schermitori di Lissone e 'Schola Sforzesca' di Pero. Inoltre, sempre dalle 20:30, la street band Ciaparat Banda sfilerà per le vie del centro cittadino e via Volta. Alle 21, infine, in piazza Esedra arriverà 'Notte di Tango', con una super milonga a ingresso libero. Dalle 20:30 alle 24 sarà visitabile anche il Palazzo Arese Borromeo.