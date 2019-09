Notte bianca a Cinisello: negozi aperti, street food e musica dal vivo

La notte bianca di Cinisello Balsamo torna con una super nuova edizione sabato 21 settembre. L'appuntamento è in piazza Gramsci e via Garibaldi, dove i negozi rimarranno aperti e sarà possibile gustare diverse specialità street food.

La manifestazione

Dalle 13 alle 24 in piazza ci saranno diverse bancarelle di artigianato e cibo da passeggio. Non mancherà, poi, l'intrattenimento musicale. Dalle 19 la festa entrerà nel vivo con dj set e animazione. A fare da apripista il concerto dei Jackson One - tribute Band di Michael Jackson, previsto per le ore 21.30. "Il gruppo - scrivono gli organizzatori - attraverso le musiche e le coreografie, farà rivivere al pubblico le emozioni e la magia del grande Re del Pop". Per chi ama il 'vintage' dalle 13 alle 24, sempre in piazza, sarà possibile ammirare l’esposizione di auto e moto d’epoca.

Anche in via Garibaldi, dalle ore 13 alle ore 24 sono previsti diversi eventi di intrattenimento. Nutrita sarà la presenza di bancarelle degli hobbisti e dell’artigianato che esporranno i loro manufatti. A partire dalle ore 16 fino alle ore 20, sarà la volta del live music show con il dj Walter by Crazy Boogie. Nel corso del pomeriggio, alle ore 18.30, la Scuola di Danza (Ale e Catia) proporrà alcune esibizioni di ballo. A fine serata ci si potrà immergere nella delicata atmosfera del piano bar.

La festa in piazza Gramsci proseguirà anche nella giornata successiva di domenica 22 settembre con la presenza dell’associazione del Vo.Ci che, con i propri stand, animerà la giornata dedicata al volontariato cinisellese. Proseguiranno le proposte culinarie con le bancarelle di street food e l’esposizione dei prodotti artigianali. La serata si concluderà poi, a partire dalle ore 21, con l’esibizione dei 'Liga Channel' tribute band del famoso cantautore italiano Luciano Ligabue.

Sabato 21 settembre sia in Piazza Gramsci che in via Garibaldi, per garantire lo svolgimento dell'evento, saranno vietati la sosta ed il traffico dei veicoli dalle ore 13 alle ore 24.