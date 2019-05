Notte bianca a Brugherio: a giugno street food e musica dal vivo

Torna l'amata Notte bianca di Brugherio. L'appuntamento da segnare in agenda è sabato 29 giugno. La location piazza Roma e le vie del centro. La cittadina sarà animata dalle 16:30 fino alle 3 del mattino con tante iniziative interessanti.

La manifestazione

In programma animazione e eventi per adulti e bambini, con un mercatino di hobbisti, street food in via Tre Re, musica e concerti dal vivo e performance di artisti di strada.

(La locandina dell'evento)

Ad essere coinvolti saranno i seguenti punti della città: piazza Roma, via Vittorio Veneto, via Tre Re, via De Gasperi, via Italia, piazza Cesare Battisti e via Dante. L'evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Brugherio.