Notte bianca a Cesano: musica, street food e apertura straordinaria al Giardino Arese Borromeo

Negozi aperti, un mercatino e musica lungo le vie e le piazze. Sono questi gli eventi principali della Notte Bianca di Cesano Maderno, in arrivo venerdì 28 giugno.

Il tema centrale dell'iniziativa sarà 'Sperimentiamo il volontariato': le associazioni si metteranno in mostra illustrando ciascuna il proprio settore e facendo della serata (e anche nel pomeriggio di sabato 29), uno spazio per esibizioni di ambito sociale, culturale e ambientale.

Il programma

Per l'occasione il centro storico verrà chiuso al traffico, mentre ci sarà un'apertura straordinaria al Giardino Arese Borromeo (dalle 19). In programma anche sfilate e un'area food & bevarage.

Dalle 20.30, poi, in via IV Novembre, intrattenimento per famiglie con 'Giochi di una volta', mentre dalle 21 'Giochi di fuoco' in centro e in via Volta, tra coreografie, duelli, acrobazie e giochi di fuoco, con percussioni e musica incalzante a cura del Teatro dell'Aleph. Dalle 21, infine, apertura straordinaria serale del Palazzo e del Giardino Arese Borromeo con visite guidate a tema (prenotazione obbligatoria all'e-mail: cultura@comune.cesano-maderno.mb.it).

Lo stesso venerdì 28, e domenica 30 giugno, nel cortile d'onore di Palazzo Arese Jacini, andranno in scena due spettacoli teatrali: quello del 28 a cura de Il Sottobosco Junior che propone 'Mary Poppins', e quello del 30 invece a cura de Il Sottobosco che, nell'ambito della rassegna 'E...state a teatro' in ricordo di Gianni Borsa, propone 'Ammazacaffè'.