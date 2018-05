Notte europea dei musei a palazzo Arese Borromeo

In occasione della Notte Europea dei Musei Palazzo Arese Borromeo aprirà in orario serale con una speciale visita che terminerà in un quiz a squadre.

L'evento è intitolato "Conte Why" e per partecipare basterà creare la propria squadra (fino ad un massimo di 4 persone) e venire a Palazzo dotati di smartphone con connessione internet e un paio di cuffiette seguendo la visita ed ascoltando gli audio dei Qr sul percorso delle Sale di Palazzo.

Terminata la visita vi aspetterà un quiz a risposte multiple appositamente pensato e a cui potrete giocare sempre tramite smartphone; questo quiz decreterà un podio di 3 squadre che saranno premiate.



Alla prenotazione le squadre dovranno essere già composte e si dovrà segnalare il turno scelto tra le 20.30 e le 21.30. Per info e prenotazione cultura@comune.cesano-maderno.mb.it oppure 0362513443