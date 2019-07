Auto d'epoca, anguriata e concerti: ecco la 'Notte di Mezza Estate'

Un raduno di auto e moto d'epoca, una mega anguriata, musica dal vivo e giochi di una volta. Sono questi gli ingredienti principali di 'Notte di Mezza Estate', la grande festa che sabato 13 luglio animerà piazza Castello a Cologno Monzese.

Il programma

Si parte alle 17 con l'apertura degli stand delle associazioni locali; alle 18, poi, espongono le moto Guzzi e le auto d'epoca, in collaborazione con Motor Bike Guzzi Club. In parallelo si svolge 'I giochi nel cortile', l'attività che propone giochi in legno di un tempo. Alle 19:30 è la volta dell'anguriata promossa dalla ProLoco cittadina. Mentre dopo cena, dalle 20:30, nel parco di Villa Citterio, ha inizio una serata danzante; alle 21, si ascolta musica dal vivo grazie al concerto tributo a Vasco Rossi della band Gli Amici Dalfredo, nel cortile interno di Villa Casati.

Sempre alle 21 infine, in piazza XI febbraio, parte lo spettacolo 'Carovana di risate', che vede in passerella tre diverse generazioni di comici (con la partecipazione di Eugenio Chiocchi da Colorado Cafè, Marco Di Biase da Tu si che vales, Michele Cesario da Eccezionale Veramente, Vera Comandante attrice di teatro e moglie d’assalto, Marisa Rampin la divina del cabarè).