'Notte nera': a giugno musica, shopping, silent disco e un 'black out totale'

La prima straordinaria edizione della 'Notte Nera' arriva nella suggestiva cornice del centro storico di Cogliate, sabato 22 giugno. "Durante la giornata - scrivono gli organizzatori - numerose attività si alterneranno all’interno dell’affascinante location naturale del parco di via de Gasperi, animate dalle associazioni locali che proporranno dimostrazioni delle proprie specialità oltre a coinvolgere il pubblico in giochi di squadra".

Il programma

In programma anche attività sportive e culturali che avranno l'obiettivo di rendere protagoniste le associazioni locali. Per l'occasione i negozi rimarrano aperti fino a notte inoltrata, ad intrettenere i presenti poi ci saranno spettacoli musicali, animazione e intrattenimento. "Per i giovani - continuano gli organizzatori - ci sarà la possibilità di provare l’esperienza della Silent Disco all’interno del parco verde di via De Gasperi. Spettacoli di fuoco e animazioni con luci led invaderanno il centro storico: ci sarà addirittura un angolo retrò, per gli amanti dei videogame, dove sarà possibile giocare con spettacolari flipper e cabinati arcade, che hanno segnato l’infanzia di molti. Ci si potrà vestire fluo o colorati, truccarsi. L'importante è portare con sé la voglia di divertirsi".

L'iniziativa prevede anche gastronomia, cocktail e un mercatino di artigiani e hobbisti. Ma la particolarità della Notte Nera è data dal fatto che ad un orario prefissato tutta l’illuminazione del centro storico verrà spenta, creando un’esperienza unica, all’interno della quale faranno da padrone luci e musica. Con il supporto degli astrofili di Villasanta, infine, sarà possibile ammirare stelle e pianeti.

"L’evento è legato dal filo conduttore del rispetto dell’ambiente - precisa la pagina Facebook dedicata all'iniziativa - l’amministrazione comunale spegnendo le luci vuole fare un gesto altamente simbolico che serve per far riflettere: possiamo e dobbiamo divertici, ma dobbiamo lasciare un mondo migliore a chi verrà dopo di noi, riflettiamo sull’importanza e sull’impegno che dobbiamo mettere quotidianamente per rispettare il nostro bellissimo ed unico pianeta". L’evento è organizzato in collaborazione tra l’amministrazione comunale, le associazioni del paese e i commercianti.