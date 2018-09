La scienza in piazza: ecco "MeetMe Tonight", la notte dei ricercatori a Monza

MeetMe Tonight, l'evento legato all'iniziativa europea per la divulgazione scientifica "La notte dei ricercatori", arriva in centro a Monza (In Piazza Roma) da venerdì a sabato 29 settembre con tante attività gratuite. Obiettivo della manifestazione è quello di avvicinare i cittadini alla ricerca e alla cultura scientifica attraverso attività coinvolgenti e ludiche, rivolte a tutte le fasce di età.

Per l’occasione saranno allestiti numerosi stand con esperimenti, dimostrazioni dal vivo e laboratori interattivi gestiti direttamente dai ricercatori in cui i visitatori potranno anche essere coinvolti in prima persona trasformandosi negli attori principali, toccando con mano, sperimentando e giocando con i prodotti della scienza e della ricerca. Come per tutte le edizioni di MeetMe Tonight la partecipazione sarà completamente gratuita, aperta all’intera cittadinanza e con un occhio di riguardo ai più giovani e alle scuole, per cui sono previste attività specifiche.

Dalla salute alla realtà virtuale, dalla sicurezza informatica all’economia, dalla robotica educativa all’ecologia delle acque dolci, questi e molti altri sono i temi delle attività che prenderanno vita negli 11 laboratori dell’edizione monzese di MeetMe Tonight.

Nelle giornate del 28 e del 29 settembre Monza, Milano e tante altre città italiane saranno teatro di una grande “due giorni” dedicata alla divulgazione scientifica e al territorio. A livello nazionale “MeetMe Tonight – Faccia a faccia con la ricerca” è una manifestazione inserita nel circuito della Notte europea dei ricercatori, l’iniziativa annuale promossa dalla Commissione Europea che sfocia in un evento portato avanti in simultanea in tutti i Paesi d’Europa l’ultimo venerdì di settembre con l’obiettivo di favorire l’incontro fra ricercatori e cittadini e valorizzare la cultura della ricerca. Le attività laboratoriali convergeranno intorno a cinque grandi aree tematiche: “Scienza e Tecnologia”, “Cultura e Società”, “Ambiente”, “Salute” e “Patrimonio culturale”. Il partenariato che promuove il progetto in Italia è costituito da Università di Milano-Bicocca, Politecnico di Milano, Università Statale di Milano, Università Federico II di Napoli e Comune di Milano.

Tutti i laboratori

Virtual Video Games: videogiochi per il benessere psicologico — a cura di Federica Pallavicini e Fabrizia Mantovani

La realtà virtuale ha rivoluzionato i videogiochi, trasformandoli in applicazioni sempre più utilizzate anche per promuovere salute e benessere psicologico. Cimentatevi nelle postazioni di gioco in realtà virtuale sulle piattaforme HTC Vive, Sony Playstation VR e Gear VR per scoprire cosa significa fare ricerca scientifica in questo settore. Le attività sono riservate ai maggiori di 14 anni.

Tutti in pancia! – a cura di Antonella Nespoli

Futuri genitori, sorelline e fratellini, con testi e disegni raccontano la vita segreta del bambino a partire dalla pancia della mamma fino alla nascita. Nove mesi da raccontare, ciascuno col mezzo espressivo congeniale, per scoprire le capacità innate del feto che comincia a imparare già prima di nascere. Madri e padri possono scrivere o disegnare attese e desideri per il futuro dei propri figli.

Sei (cyber)sicuro di quello che fai? – a cura di Alberto Leporati

Le statistiche mostrano come i problemi della sicurezza informatica coinvolgano non solo le aziende, ma anche l’uso della rete da parte di utenti comuni. Le attività proposte dal Bicocca Security Lab consentono di prendere coscienza di come alcuni comportamenti comuni – su Internet, nell’utilizzo dello smartphone e dei social network – espongano a rischi di cui solitamente non ci rendiamo conto.

La fragilità e le sue cause: sfida tra generazioni — a cura di Paolo Mazzola

Tutto scorre e niente resta uguale, men che meno i nostri sensi. In questo laboratorio i nostri specialisti in geriatria vi mettono alla prova su vista, tatto e forza di prensione con un gioco a squadre fra senior e junior. Con occhiali che mimano la cataratta e guanti in lattice cimentatevi nel riconoscere alcuni oggetti quotidiani in un sacchetto in tessuto opaco, nel misurare l’acutezza visiva e quantificare la forza della vostra stretta di mano.

Robotica per la conoscenza — a cura di Edoardo Datteri

Come impariamo dai robot? E come i robot imparano dagli esseri umani? Nel RobotiCSS Lab potrete programmare un robot umanoide e scoprire perché la robotica può aiutarci a capire come funzioniamo. “Guest star” sarà CoderBot, il robot per giocare a pensare reduce da una fortunata campagna di crowdfunding.

Denti sani e ben nutriti! – a cura di Emanuela Cazzaniga

L’eccessivo consumo di zuccheri è negativo per la salute dell’uomo e dell’ambiente. “Denti sani e ben nutriti” dà informazioni pratiche per la prevenzione della carie dentale. Tre le attività proposte: DENTI SANI, per diventare assi dello spazzolino, DENTI BEN NUTRITI, per tenere a bada lo zucchero e SORRISO SOSTENIBILE, per imparare a leggere le etichette degli alimenti. Più consapevoli e sorridenti!

La torta dell’economia — a cura di Paola Bongini

Costruiamo insieme un salvadanaio “magico” con carta, tessuti e plastica diviso in quattro come le fette di una torta da portare a casa per imparare le funzioni principali del denaro: risparmio, dono, solidarietà e progettualità. Ideato da FarEconomia, Cooperativa Pandora, Università di Milano-Bicocca e Orizzonti.tv, il laboratorio prevede la lettura di fiabe originali e quiz speciali. Attività per bambini dagli 8 ai 10 anni.

Medicina e storie di vita — a cura di Micaela Castiglioni

La relazione medico-paziente si può migliorare anche con l’arte: partendo da una selezione di scene tratte da celebri film sul rapporto fra chi cura e chi è curato, i visitatori del laboratorio rielaborano l’esperienza vissuta scrivendo un breve testo corredato da foto e disegni. Partecipate a una esperienza di scienza pubblica, sarete più consapevoli la prossima volta che andrete dal dottore.

Abbi cura di te — a cura di Stefania Di Mauro

Dal Body Mass Index alla pressione arteriosa, verifichiamo il nostro stato di salute e impariamo a evitare i fattori di rischio delle malattie partendo da una corretta nutrizione. I bambini dai 6 ai 12 anni giocano a “Scopri cosa ti fa bene”, con un orologio speciale che promuove una vita attiva e salutare, poi indossiamo i visori per la realtà aumentata e viaggiamo insieme nel corpo umano.

Fegato, costruiamo la cura giusta — a cura di Pietro Invernizzi

Usiamo la medicina di precisione per curare malattie rare e autoimmuni del fegato. Si parte da un breve viaggio alla scoperta delle funzioni di questo importante organo, per arrivare a costruire farmaci personalizzati utilizzando palline di plastica di colori diversi che si possono unire tra loro alla ricerca del farmaco giusto. Molecola corretta? Ce lo dice il fegato che si illumina nel paziente virtuale.

Alla scoperta della chimica e dell'ecologia delle acque dolci – a cura di Cnr-Irsa, Laura Marziali e Stefano Polesello

Attraverso l’osservazione diretta e semplici sperimentazioni sarà mostrata la ricchezza e la complessità dell’ecosistema acquatico. L’incontro con i ricercatori esperti di diverse discipline legate alla chimica e all’ecologia delle acque permetterà di chiarire concetti, rispondere a dubbi, sfatare luoghi comuni sull’inquinamento delle acque e sui rischi ad esso legati.