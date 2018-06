Notte Bianca di Vimercate

Negozi aperti, concerti, bancarelle, animazione e sport. Torna per l'ottava edizione a Vimercate la Notte Bianca.

Appuntamento sabato 7 luglio 2018 per le vie della città dove tra shopping, intrattenimento e sport ci sarà l'imbarazzo della scelta. L'iniziativa è organizzata dal comune di Vimercate in collaborazione con il Distretto del commercio Vivivimercate e le associazioni sportive del territorio.

Dalle 20 alle 23.30 si potrà visitare il MUST gratuitamente grazie all'apertura serale straordinaria del museo.

Insieme alla Notte Bianca si svolgerà anche la Notte di Sport con tornei di calcetto, tennis, beach volley e la corsa in notturna per le vie della città di sei o dieci chilometri. Dal pomeriggio fino a tarda notte in piazza Marconi, piazza del Linificio, Largo Europa, Parco Sottocasa in programma anche esibizioni di yoga, arti marziali e danza.