Notte Bianca a Brugherio

Fuochi d'artificio, dj set, gonfiabili, street food, mercatini, musica e animazione. Torna a Brugherio la lunga Notte Bianca della città sabato 30 giugno.

Il tema scelto per la manifestazione, organizzata dal comune con il distretto del Commercio locale e i commercianti brugheresi è "Cantanti e canzoni anni ’80 e ‘90". La festa inizia a partire dalle 22 in piazza Roma e in diverse vie e piazze cittadine sono in programma momenti di animazione e spettacoli itineranti fino alle due di notte.

Ogni via e piazza del centro – per l’occasione chiuse al traffico – ospiterà un punto musicale a tema e sarà costellata da mercatini, animazioni a cura di artisti di strada e giochi gonfiabili, pensati per rendere la nottata poliedrica e ricca di eventi di ogni tipo, per tutte le età e per tutti i gusti.

In particolare, animazioni e spettacoli interesseranno piazza Roma - piazza Cesare Battisti - via Italia - via Dante - via Tre Re - via A. Cazzaniga - via Vittorio Veneto - via Teruzzi. Non mancherà il cibo, un "food" molto locale per premiare le eccellenze del nostro territorio e la bravura degli esercenti locali. …e alle 24 la lunga notte sarà illuminata da incredibili fuochi d’artificio, da sempre il momento più atteso della serata.

I punti musicali nel dettaglio: Piazza Roma: Cantanti e canzoni anni ’80 e ’90 – Piazza C. Battisti: Latino e reggaeton – Via Italia: Giochi in scatola - Via Dante: Cultura e moda - Tema:balli di corte Gruppo liscio in corte. Per la via pittori e negozianti - Via Tre Re: Voglio tornare negli anni ’90 – Tema: fluo DJ con musica anni ‘80 e ‘90 e vocalist - Via A. Cazzaniga: Harry Potter – Tema: cartoni animati Mago con performance, musica e karaoke. Giocoliere e sculture di palloncini. Gonfiabili - Via V. Veneto: Papete – Tema: lo sport Dj e Vocalist con musica anni ‘80 e ‘90 - Davanti al supermercato Santini (via Tre angolo via A. Cazzaniga): Live music – Tema: festival di Sanremo - Band italiana.